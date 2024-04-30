致伸1Q營收比重：資訊產品佔53%、智慧生活佔21%、車用/智慧物聯佔26%。客戶包括Bose、亞馬遜、Dell、HP、聯想、TESLA 與雷蛇等。1Q獲利表現優於預期，其中資訊產品因為PC/電競急單貢獻；至於智慧生活產品營收持續衰退，主要是消費端需求仍疲弱，而車用/智慧物聯受到專業聲學客戶庫存調節，部分新專案遞延，亦呈現年衰退。

受惠產品組合優化，首季毛利率16%，維持相對高檔的水準，營業利益5.87億元，業外貢獻1.7億元(其中利息貢獻1.1億元)，稅後EPS 1.28元，獲利表現優於預期。

致伸昨天法說會上，經理人強調，公司將繼續實施高配息政策，以回饋股東，並鼓勵股東長期持有。

致伸在分散產能上，泰國自建廠已成為中國外最大生產製造基地，泰國廠營收佔比已經達到15%，致伸在泰國除了有充分的產能外，也會提供更具競爭力的產品。

此外，致伸旗下位於新竹縣竹北台灣創新中心預計2025年初啟用，主要生產中、少量且多樣化產品，如先進電動車駕駛輔助系統的安全監控模組、智慧物聯網及其應用模組等。竹北台灣創新中心除了具備先進實驗室、產學育成中心與新產品製造中心之外，也增設智慧化產線，將扮演集團未來10年科技創新孵化器。