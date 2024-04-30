國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕和其丈夫杜秉澄，因涉嫌洗錢詐騙案遭收押禁見，徐被綠營質疑有關聯，因徐自爆曾幫家人墊付100萬元，台灣基進黨日前赴台北地檢署告發徐巧芯涉嫌詐欺、圖利、公職人員財產申報不實。台北地檢署已將徐列為「他案」被告，交由偵辦徐大姑及丈夫涉詐欺洗錢案的檢察官一併偵處。

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕和其丈夫杜秉澄，因涉嫌洗錢詐騙案，上月遭台北地檢署聲押禁見獲准，由於徐自爆婆婆拿房子扺押借了近2000萬給大姑夫妻，最後利息還不出來，她幫家人墊付100萬元，卻被綠營質疑金流去向，財產申報上沒有債權，遭質疑財產申報不實。

徐巧芯雖澄清說，每年都有244萬的贈與家屬的額度，這100萬是贈與給婆婆，用來償還銀行貸款的利息，婆媳並非借貸關係，婆婆不是她的債權人，她沒有要求婆婆還款、或付利息。但綠營不信。

台灣基進黨認為徐巧芯大姑夫妻涉嫌詐騙洗錢案被羈押中，第一時間徐巧芯為了自清就說與對方沒聯繫，也沒涉詐騙洗錢案任何環節，但從徐巧芯的自述中卻能發現許多疑點，日前赴北檢、監察院告發徐巧芯涉嫌《刑法》詐欺罪以及公職人員財產申報不實。

北檢受理告發後，已將徐列為「他字案」被告，審酌徐案與其大姑夫婦涉詐欺洗錢案有關聯，由此交由偵辦徐女大姑夫婦案的專案檢察官一併偵處。