花蓮吉安鄉蕈菇場受強震影響，造成固定層架歪斜，菇包出現掉落、破損等情況，縣府第一時間已爭取現金救助並獲通過，但後續因銷量大減，災損總金額初估百餘萬，政府幫助效果有限，讓農友欲哭無淚，鄉公所允諾後續會與農會連結各式資源協助行銷，突破運銷瓶頸。

曾榮獲全國「神農獎」的模範農民吳厚德，承接父、祖輩建立「榮耀有機蕈菇場」，生產木耳、袖珍菇等蕈菇類，具有全國通路行銷的好口碑，孰料突如其來的強震，造成木耳菇寮固定層架倒斜，菇包因此掉落導致每包菌絲死掉，菇包及菌絲體無法再生長，而順利長出木耳、菇體震後也出現行銷量能和價格受挫等狀況。

花蓮吉安鄉蕈菇場種植的黑木耳受強震影響，造成多數菌絲體無法長出正常的葉面，影響批發售價及銷量。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吳厚德說，菇場供貨以黑木耳為大宗，掉落的太空菌絲包即使撿起重新照顧，多數菌絲體疑受地震驚嚇徒長得像雞冠一樣小，無法長出正常的木耳葉面，儘管透過廚師巧藝烹調，成口碑不錯的佳餚，但批發售價卻還是較以往減少將近6成。

花蓮吉安鄉蕈菇場種植的黑木耳受強震影響，造成多數菌絲體無法長出正常的葉面，影響批發售價及銷量。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吳厚德坦言，菇場災情不僅是木耳等蕈類產量減少、震後銷售量不佳，復原的菌包幾乎也已無法再生長，災損初估達百餘萬，未來實在令人堪憂。

鄉長游淑貞昨與吉安鄉農會總幹事張德奇，探視農損慘重的養菇現場，並向農友致上慰問金希望藉此帶來鼓勵，也向其傳達來自社會大眾的關懷。

游淑貞指出，菌菇棚受害面積約0.28公頃、損害程度已達農業部現金救助啟動標準，縣府第一時間向農業部爭取且獲核可通過，受理日期現已結束，鄉公所後續會與農會積極連結各項資源，規畫農作行銷網，突破現有農特產品運銷瓶頸，幫助農友銷售產品。

張德奇表示，此次強震影響重創台9線蘇花公路，縣內農產品目前只能改走南迴再送往台北拍賣行銷，增加運輸成本，且因在地餐飲與觀光業重挫，農特產品金額及銷量都大幅縮減，農民損失慘重，由於災後重建之路漫長，希望國人能多支持花蓮的產品。