桃園30歲謝男上網自學種大麻、自創出「矮化分株」技術，屏東縣警察局刑警大隊飛象過河直搗毒窟，當場查扣市售價10.8億元的4843株大麻，謝等6嫌訊後依毒品罪嫌送辦，檢方日前起訴並羈押謝等5嫌。（謝佳潾攝）

桃園30歲謝姓男子上網自學種植大麻後，自創出「矮化分株」技術，還聘師傅寫下製毒日記，成功將1株大麻母株分株至40株，產量與不法所得直接暴增40倍，屏東縣警察局刑警大隊飛象過河直搗毒窟，當場查扣市售價10.8億元的4843株大麻，謝等6嫌訊後依毒品罪嫌送辦，檢方日前起訴並羈押謝等5嫌。

屏警表示，謝嫌自創的「矮化分株」技術之前都沒看過，連刑事局也沒有見過，只能說謝嫌的聰明用錯地方，成了走路歧途的「類青農」。

肅竊組長蔡順福指出，去年偵辦某件毒品案件後，向上溯源發現謝嫌疑似在桃園市龍潭區一處老社區承租透天厝做大麻工廠，經循線追查後發現，謝嫌上網自學種植大麻花後，還自創出一套「矮化分株」技術，成功將1株大麻母株分株至40株，讓產量與不法所得直接暴增40倍。

桃園30歲謝男上網自學種大麻、自創出「矮化分株」技術，屏東縣警察局刑警大隊飛象過河直搗毒窟，當場查扣市售價10.8億元的4843株大麻，謝等6嫌訊後依毒品罪嫌送辦，檢方日前起訴並羈押謝等5嫌。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

桃園30歲謝男上網自學種大麻、自創出「矮化分株」技術，屏東縣警察局刑警大隊飛象過河直搗毒窟，當場查扣市售價10.8億元的4843株大麻，謝等6嫌訊後依毒品罪嫌送辦，檢方日前起訴並羈押謝等5嫌。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方說，謝嫌還聘5名友人幫他種植大麻花，他們沒有前科也沒有園藝或農夫背景，學歷也是一般大學，但卻種得有模有樣，當中吳姓製毒師傅還寫下製毒日記，讓所有種植過程有一套SOP可循，6嫌訊後都坦承不諱，稱不法所得約1000萬。

但警方評估可能不只，警方說，以目前大麻的黑市價來看，1公克高達2000元，謝嫌以1公克的成本可以賺回40倍暴利，不法牟利很可觀。去年屏警飛象過河直搗毒窟，在租屋處地下室攔截準備駕車離開的謝嫌等6人，並當場查扣大麻活株658大盆，約分株至4843株，市售價高達10.8億元，此外，現場還有大麻花成品20.4公斤、假麻黃鹼7.3公斤、以及現金1000萬元、黃金項鍊2條、勞力士手錶1支等。

桃園30歲謝男上網自學種大麻、自創出「矮化分株」技術，屏東縣警察局刑警大隊飛象過河直搗毒窟，當場查扣市售價10.8億元的4843株大麻，謝等6嫌訊後依毒品罪嫌送辦，檢方日前起訴並羈押謝等5嫌。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方說，6嫌依毒品罪嫌送辦後，檢方複訊後向法官聲請羈押，法官裁准謝等5嫌收押，案經檢方偵結後，日前起訴6嫌，5嫌仍在押中。

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