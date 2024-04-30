侯明孝表示，其實，從去年第四季開始到今年第一季，我們已經看到各個不同的應用，比如消費性電子，到近期車用工業部份，都出現庫存調整完畢、甚至進行回補的現象。整體來說，半導體及科技業歷經近一年半的調整期後，AI伺服器的應用正推動產業重新進入上升週期；除了AI伺服器，PC、筆電與記憶體也可望在今年回到上升週期。

值得一提的是，半導體產業已成全球戰略性物資，各國爭相加速半導體投資。而AI也成為軍備競賽之一環，過去資料庫的資本支出頂多可能成長5~10%，但是今年各家的規劃都是至少20%起跳。我們相信，以上趨勢反應在整個半導體、AI供應鏈上，將會是連續好幾年雙位數的成長。

侯明孝表示，客製化晶片的需求已成一大趨勢。全球大企業不論是Microsoft、 Amazon，Google、Facebook，還有其他更多的公司都在發展客製化晶片，因此將帶動整個供應鏈與生態系中，比如提供半導體IP(矽智財)或是半導體客製化設計服務的公司的成長機會。

在投資機會上，侯明孝指出，AI的應用越來越廣，從今年開始就有AI的手機，AI的電腦陸續出現，接下來的投資重點將是推論式AI或AI裝置。而其中技術瓶頸所在，就是投資機會所在。比如，半導體先進封裝，因為AI晶片，需要更多的效能，所以需要更先進的封裝。再來，是更高速、高頻寬記憶體，以儲存或支持更大量、高階的運算。此外，AI運算耗用大量的水電，因此替代能源，電源管理、還有散熱等解決方案也將會是未來投資重點。

若將焦點回到台灣整個科技產業來看，預期各個次產業今年、明年大致會有15~25%不等的營收成長，相對傳統的電信、運輸或消費產業都要來的高。而台股評價，雖然以歷史來看目前並不算便宜，但若以今、明兩年科技股獲利、股東權益報酬率可望加速回升的情況下，相信科技股評價與估值仍還有成長空間。