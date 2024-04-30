中國海警4月30日表示，當日再次在黃岩島鄰近海域，驅離非法侵闖的菲律賓船隻，包括4410海警船、3004公務船。據了解，遭到中國海警船阻擋去路後，兩艘菲船停留海上逾8小時，14日一早才繼續朝西北方航行。

不過，中國強勢作為似乎也讓菲律賓越來越向美國靠攏。《華爾街日報》稱，菲律賓總統小馬可仕在不到一年的時間裡第二次訪問白宮。就在幾天前，美國、日本、澳洲和菲律賓的海軍艦艇和飛機在南海舉行聯合演習，這是支持菲律賓的一次強有力的武力展示。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）研究美國亞洲戰略的高級研究員庫伯（Zack Cooper）說：「中國一再過度炫耀實力，將馬尼拉推向了華盛頓的懷抱。」

報導稱，美國2023年獲得另外四個菲律賓軍事基地的使用權，使美國在菲律賓的可用軍事基地總數達到九個。其中一些基地所處位置在南海或台灣海峽這兩個亞洲主要熱點爆發衝突時將非常重要。這些基地雖非由美國控制，但美軍可在敵對行動中讓戰機從這裡起飛，利用這些基地分散兵力、發射飛彈並加大中國進行預測的難度。

庫伯強調，這很重要，因為美國在該地區只有幾個行動基地。一旦發生衝突，美國一些知名的基地，如日本嘉手納空軍基地和美國領土關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）很可能成為中國攻擊的目標。

此外，報導稱，美國陸軍最新型中程飛彈發射系統本月抵達菲律賓，這是這種武器首次在印太地區部署。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）資深研究員許瑞麟（Collin Koh）說，如果從菲律賓北部發射，這套名為「颱風」（Typhon）的武器系統可以打擊包括中國在南海的基地、中國沿岸目標，甚至包括更深入大陸內地某些軍事基礎設施。

報導認為，菲律賓正透過向全世界播報中國的戰術以及拉近與美國的關係進行反擊。作為回應，華盛頓表現出了強有力的支持，以證明自己是一個可靠的盟友，同時嚇阻中國不要讓局勢進一步升級，並確保南海繼續對商業活動開放。

許瑞麟表明，雖然不確定華盛頓和馬尼拉的政局變動會如何改變未來的格局，但很明顯，拜登政府正試圖在小馬可仕的任期充分把握時機。