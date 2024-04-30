低薪難解！據勞動部30日透過大數據發布的「2023年初任人員薪資統計」指出，一半的大學畢業生首份薪水不到3萬元，且每4.18名大學畢業生的首份薪水為基本工資（當年為2萬6400元），就算去年畢業至今工作超過一年仍每6.06人就有1名領基本工資，若以行業別來看則其他服務業占比最高、營建工業次之、農林漁牧業再次之，但均有4成初任人員任職於該行業首份薪水為基本工資。

為瞭解畢業生薪資動態，勞動部透過勞工退休金提繳、公教人員保險檔案連結，並以一定年齡未升學畢業生，首次提繳勞工退休金、投保公教人員保險全時受僱工作者。

據統計指出，2023年畢業後投入職場工作畢業生達15.6萬人，其中大學畢業生占比73.4％最多、研究所以16.8％再次之；任職行業則以製造業與批發及零售業達18.4％最多，醫療保健及社工會作業11.8％再次之，其餘任職比率均未達10％。

就初任人員薪水來看，整體畢業生中有一半未達3萬1000元，其中大學畢業生則有半數未達3萬元；若以行業來看，則其服務業中位數為2萬7000元最低，而農林漁牧業、用水供應及汙染整治業、營建工程業、批發及零售業、不動產業、支援服務業及藝術娛樂及休閒服務業中位數2萬8000元再次之；以畢業學門來看，則以藝術學門與餐旅及民生服務學門半數畢業生初任薪資未達2萬8000元最低。