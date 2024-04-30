台中市張姓女子2022年3月疑遭性侵後，在網路留言「希望大家記得我的好，我愛你們」等文後墬樓身亡，張女的梁姓前男友找來8人痛毆涉性侵的賴男，逼他下跪坦承犯行，並錄影上傳網路，警方獲報查獲依傷害等罪將9人送辦。台中地院審理後，認定其中6人基於張女被性侵害離世，基於震懾、悲憤而衝動行事「犯罪情狀顯可憫恕」，輕判4至6月徒刑不等，皆可易科罰金。

據了解，24歲賴男2022年3月20日與友人到西屯區1家自助KTV唱歌消費，透過經紀找來26歲的女子等人坐檯陪酒到20日凌晨5點多，事後賴男與女方搭計程車去摩鐵直到該日上午11點才各自離開，而在該日晚間女方卻因不明原因，墜樓身亡。

21日凌晨5時許，女方的梁姓前男友懷疑賴男性侵，導致害對方輕生，便偕同友人揪出賴男，將賴男打到臉部鮮血直流，逼迫跪在人行道上，以手機拍攝賴男，要求說出自己、父母親姓名與手機號碼，稱自己性侵，表示會去靈堂向女方道歉、向警方自首。

台中市警局第六分局派出所於21日5時35分許，接獲醫院急診室轉報賴姓男子報案遭人毆打，警方立即組成專案小組，鎖定涉案車輛及犯嫌，連夜將梁姓主嫌等9人追緝到案。

台中地院審理其中6人妨害秩序罪時，認定張女因遭性侵害選擇離世，6人基於震懾、悲憤而衝動行事，非有預謀與計畫性的施暴，認為「犯罪情狀顯可憫恕」減刑，僅依妨害秩序罪判刑4至6月，皆可易科罰金與上訴。

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