民進黨立委郭國文日前由黨內18名市議員與3名立委陪同登記參選台南市黨部主委，他30日接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時強調，自己沒有打算參選市長；而對於謝龍介會否是2026市長參選人，郭說，「如果我是朱立倫，未必讓謝龍介選，因為不一定會贏。」

郭國文此次參選台南市黨部主委被視為「穩上」，但他表示這不是幹部評鑑，雖然幹部陪同登記參選看來聲勢浩大，但幹部不等同於黨員。郭國文被問到如果成功選上黨部主委，是否形同替2026參選台南市長鋪路？他說自己沒有打算參選市長，並表示參選公職又兼任黨職，容易落人口實。

至於誰會是可能人選，郭國文認為應由支持者決定，也需視他黨推派候選人決定。郭國文表示，「相信國民黨派出的人選一定是最強的」，他認為，站在國民黨黨主席朱立倫角度，「要先打下的就是台南」，他文表示，台南市長候選人應有防守意識，「台南要成為民進黨政營的熊本城」。

對於謝龍介會否是2026市長參選人？郭國文說，「如果我是朱立倫，未必讓謝龍介選，因為不一定會贏」，郭指出，不能只從台南的角度、而要以全國的角度思考，他認為，國民黨在台南市長人選推派不容小覷，「絕對不只有謝龍介一個人選」。

郭國文認為，謝龍介貼民進黨的標籤最強，有空戰實力，但陸戰並非最強，「國民黨還會有最強人選」。