美國2019年把大陸電信設備大廠華為列入貿易黑名單，此舉幾乎摧毀了其的全球智慧手機業務，但在北京政府的支援下，華為2023年推出Mate 60智慧手機，這一引人注目的捲土重來備受關注，美媒撰文指出，華為的野心現已經超越了硬體，目前正在軟體上精進，其成為陸美科技戰的關鍵指標。

報導指出，華為自主研發鴻蒙作業系統HarmonyOS，目的是要繞過美國禁止使用Google Android系統的禁令，華為的作業系統目前已連接超過8億台裝置，更擴展到電動車領域，與德國賓士和BMW等品牌達成專利協議。

報導稱，華為Mate 60 Pro智慧型手機規格顯示，其採用的7奈米晶片只落後全球最尖端技術幾年。而且華為在電信設備、雲端運算和網路安全領域都處於領先地位，並在亞洲、歐洲和非洲展開大量業務，在全球建立5G網路。

值得關注的是，雖然美國大力制裁，但華為仍突破封鎖，推出自有高階智慧型手機Mate 60系列，震驚了白宮，報導認為華為在陸美科技戰中扮演關鍵角色，從5G發展到晶片都讓外界驚艷。