立法院今（30）日進行停止電價調漲、能源政策朝野協商，期間民進黨立院黨團幹事長吳思瑤和國民黨立院黨團總召傅崐萁就委員發言相關問題，發生激烈口角，導致主持會議的立法院長韓國瑜介入，喊話「大家都閉嘴」。
今朝野協商期間，由於黨團三長列席發言，其他委員就不參與的規定，參與會議的民進黨立委洪申翰表達接受、隨後離席，而吳思瑤則與立法院秘書長周萬來就相關問題進行討論，但傅崐萁頻頻插話、並認為討論發言相關問題浪費時間，引起吳的不滿，回嗆傅在與大陸全國政協主席王滬寧見面時「半句話不敢吭」，為何在立法院這麼霸道？她並指，若程序協商只有三長沒有問題，但若是議案協商，應讓委員會負責的立委一起來。
傅崐萁再嗆，這是在浪費時間和人民的納稅錢，韓國瑜不須回答這些問題，因為這都是民進黨立院黨團總召柯建銘的要求。眼見藍綠雙方吵成一團，韓國瑜喊話，大家都閉嘴，先讓周萬來講，隨後周繼續發言，稱相關規定寫得很清楚。
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