在今年二月，歐洲鋼鐵協會(Eurofer)曾將鋼材消費量的成長預測，從7.6%下調至5.6%。
歐洲鋼鐵協會在聲明中說，情況持續嚴峻，2024年鋼鐵市場前景繼續失去動能。
該協會還將2023年的表觀鋼鐵需求(apparent steel demand)的估計，從二月預測的減少6.3%，至最新預測的減少9%。
表觀鋼鐵需求量是測量鋼鐵產量加上進口量，扣除出口量和在歐盟內進一步加工的進口原材料。
該協會總幹事Axel Eggert呼籲歐盟執行有效的工業政策，以協助歐盟鋼鐵工業。他說：「如果我們希望確保歐洲鋼鐵產業，以及相關的潔淨技術製造價值鏈有一個充滿韌性的未來，那麼我們迫切需要採取行動」。
該協會說，去年第四季進口增加11%。在今年方面，由於建築業(佔歐盟鋼鐵需求約35%)以及機械工程和家電產業的低迷，預計今年用鋼部門(steel-using sectors)的需求將下降1%。
歐盟的鋼鐵產業每年從500個地點生產約1.5億噸鋼鐵，營業額達1300億歐元。
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