網紅草爺的經紀人司徒建銘，先前因為草爺說的「以前常聽別人說，網紅就是沒有知識、內容，我就缺知識型節目」一句話，決定轉型當YT《看你老墓》的主持人。他在YT頻道限流，網紅陸續喊停更的世代，憑藉著知識型內容逆流日流量衝破萬，除了日前已受邀至YT總部當講師，上周還受邀擔任台北海洋科技大學演藝系新媒體課程期中導師，不藏私的分享：「我覺得《看你老墓》節目會紅，就是Google搜尋只有我做墓類型的題材，所以誰搜這主題，我的排序都會是獨門首選。」

司徒建銘笑說，一開始草爺常看他一清早就到墓園，誤會他是盜墓賊。他也對學生們曝光新節目的內容，「我前陣子找到王菲爺爺的墓，連史館的資料都查到了，這是我下集節目的秘密武器」，精彩的爆料讓台下大學生瞠目結舌，頻問「在台灣？怎麼找到的」、「好想看」、「太強了吧」。也有學生好奇他天天跑墓園不怕靈異？司徒建銘笑言：「我去跑白沙屯，廟裡的人問事後還說，他們很感謝我讓人知道他們，不然早被忘了」。

司徒建銘（左）與台北海大教授林威克見面。（台北海大提供）

此外，司徒還是公益團體紅心字會特助，私下非常熱心溫暖，更善於幫助人，他在協會負債200多萬時接下工作，現已讓協會轉虧為正，開支破億。但紅心字會北中南社工員數百人，營運龐大仍很缺工，他非常憂心和重視專業，這次到台北海大，他還拜訪機車教授林威克商談健康照顧社會工作系合作事宜。

司徒建銘（中）到台北海大演藝系擔任期中導師。（台北海大提供）

司徒盼能協助協會社工進修和考取專業的證照，「快來加入我們紅心字會社工，現在缺工嚴重，專業更重要，社工主管更缺！」林威克回應說社工界媽祖級教授就在我們學校：「我們台北海大社工系日間部、進修部一直都是大熱門，只要你有善良又願意付出的心我們很歡迎，畢業既為居家照顧服務員、督導員身分，同時也具備社會工作師應考資格。我校很期待與紅心字會的工作夥伴合作。」司徒聽了馬上喊期待台北海大和紅心字會產學合作，接軌社會。