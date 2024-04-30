老戲骨李立群先前在上海封城時宣布要退休回台灣生活，去年5月則表示發現退休後不能什麼都不做會生病，便跟上年輕人的熱潮到大陸做起直播帶貨。昨(29日)他在抖音發影片，分享和老婆、女兒一起慶祝他72歲生日，兒子也視訊參加，他也提到聽聞開放陸客即將可以到台灣旅行，直言很開心。

李立群與太太林麗欽結婚多年，育有2兒1女，女兒李元元近年繼承他衣缽出道，曾演出電視劇《她們創業的那些鳥事》。昨李立群在抖音表示自己的生日是4月29日，因此也是他滿72歲要迎向73歲的一天，五一假期他和太太打算回台灣休個長假，並表示：「在這裡忙來忙去的，你說累不累呢，當然累」，平時就自己盡量找時間休息。

林麗欽用視訊找兒子一起陪李立群過生日。（圖／翻攝自抖音）

話鋒一轉，李立群說剛剛聽到一個好消息，聽說5月6日起陸客漸漸可以到台灣旅行，他直言太好了，可以讓更多人瞭解台灣、互相交流，「台灣我覺得最好玩的是看人」，「跟店員買東西、吃東西啊交談，台灣的一道風景是人」，其他的地方走走停停跟到別處差不多，也表示：「我很開心聽到（這件事）」。

李立群先前曾和李元元一同受訪。（圖／中時資料照）

李立群接著曬出女兒點了仙女棒、準備了壽星帽幫他慶生的影片，可見李元元和林麗欽都坐在一旁，女兒逗趣說因為知道爸爸有童心，所以買蛋糕時準備了象徵18歲的蠟燭，希望爸爸永遠不老，3個人開心唱起生日快樂歌，兒子也透過林麗欽的手機視訊幫李立群慶生，他說自己的願望就是大家萬事圓滿。