國民黨立院黨團總召傅崐萁率領16名黨籍立委前往大陸訪問，其中包含剛參加完國防委員會機密會議的黃仁。綠委質疑，黃仁曾參與潛艦國造等會議，不到半個月就啟程前往，質疑有洩密可能，另也將重提「兩岸人民關係條例」修正案，讓立委赴陸須報備。

對於黃仁反駁是欺負原住民，綠委吳思瑤說，這是兩碼子事，黃仁不要轉移焦點，綠營推出的修法是針對立委、直轄市議員，只要涉及參與重要機密會議，就要事前登載報備、報告，沒有針對個別立委，這是制度上的補強，國家安全必要防護，黃仁反而要說清楚，跟王滬寧閉門會議談了什麼，有無談及潛艦國造相關資訊。

吳思瑤說，民進黨負責任提出「兩岸人民關係條例」修正，希望擴大赴中參訪要事前登載，只要涉及機密會議立委，應當在赴中回台後有具體報告，見了中方黨政軍高層，無論在中國或第三地，應當事後報告，這是立委負責任的修法。

吳思瑤說，不管是綠委沈伯洋提的兩岸人民關係條例，或綠委賴瑞隆提的立委行為法都被國民黨多數閹割，國民黨擋案，逐條不審查，國民黨怕什麼，成為中國代理人卻被綁手綁腳。

沈伯洋強調，將再度提出「兩岸人民關係條例」，立委可以接觸的機密太多，卻沒有受到條例管制，修法將立委、地方民代、秘密會議人員都納入管制範圍，若這些事都無法掌握，反滲透法幾乎無法運作。