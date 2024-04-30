一名女子表示，在好市多買到一款貓山王海鹽榴槤冰淇淋，讓她讚不絕口，兩周內連買6組，買過的會員也認證榴槤味很濃、果肉滑嫩，一組2入699元CP值很高，但有網友認為要吃榴槤冰淇淋，不如吃超市販售的新鮮榴槤更健康。

原PO近日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，好市多販售一組2入的貓山王海鹽榴槤冰淇淋，好吃到她兩周買6組，經常在晚餐飯後當點心吃，她和父親一人抱著一桶默默嗑完，直呼「貓山王榴槤的味道就是不一樣，真好吃。」

原PO的購買心得引發網友關注，不少買過的人也讚不絕口，指該款冰淇淋貓山榴槤味很濃郁，添加海鹽提味，果肉吃起來很滑嫩、不死甜，超級推薦，另也有人說一桶473毫升很划算，一組2入賣699元，CP值很高。

不過該款榴槤冰淇淋並非每間門市都有，新竹一名女網友本來想買，找遍賣場內的冷凍庫，空手而歸，但也有人說冰淇淋會有許多添加物，若要吃榴槤冰淇淋，建議直接攝取新鮮水果，會比較健康。