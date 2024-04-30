大陸科幻產業邁入「千億」時代。4月27日至29日在北京舉辦的第八屆中國科幻大會上，中國科幻研究中心、南方科技大學科學與人類想像力研究中心共同發佈《2024中國科幻產業報告》，顯示2023年大陸科幻產業總營收1132.9億元（人民幣，下同）、年增率29.1％。在走出海外方面，更發現科幻遊戲IP平均傳播指數遠高於科幻影視與文學，研判成為未來佈局重點方向。

據《環球時報》引述該報告指出，去年中國科幻閱讀產業營收31.7億元，年增4.3％；科幻影視產業營收115.9億元、年增38.8％；科幻遊戲產業營收651.9億元、年增15.4％。

中國科幻研究中心主任王挺介紹，在中國文化「走出去」的過程中，科幻的國際傳播呈現多元化、網路化和立體化特徵，海外影響力逐漸增強，正在成為全球範圍新崛起的文化力量。

中國科幻研究中心依託當代中國與世界研究院國際傳播大數據智慧服務平台，聯合推出了《中國科幻海外傳播報告（2018-2023年）》。這份報告顯示，2018年至2023年，中國科幻的全球搜索熱度逐年上升，並在2023年達到搜索熱度高峰，比2018年高出近37倍。其中，2019年搜索熱度年增率約689.5％，與當年電影《流浪地球》上映有關。

同時綜合分析傳播指數，科幻遊戲IP平均傳播指數高達82.73，遠遠高於科幻影視的平均指數70.44、科幻文學平均指數64.76。如何進一步開發遊戲IP，提升中華文化影響力，拓展海外市場，是今後科幻遊戲佈局的重點方向。