嘉義縣消防局一名31歲翁姓隊員，2021年在仁義潭進行潛水訓練不幸溺斃，由於他生前持有潛水證照，並維持固定健身及運動習慣，常訓成績甚至名列局裡第一，當時死因一度成謎。負責安全的教官日前獲不起訴處分，翁員的父母事後聲請國賠，昨（29）日在庭上泣不成聲，並怒斥：「當官的可以理解父母的痛嗎？不能把責任都推給我的孩子」。

不起訴書內容指出，嘉義縣消防局第二大隊2021年9月13日下午在仁義潭辦理U型定點搜索等訓練，而新港消防分隊翁姓隊員與張員一同下潛，張員期間出現過度換氣的狀況，因此提前上岸，並向翁員打手勢示意趕快上來，但翁卻一直遲未浮出水面。

負責安全的教官清點人數後察覺異樣，隨即派員下水搜救，約20分鐘後將翁員救上岸，緊急送醫但仍宣告不治，檢察官相驗結果出爐，判定為「生前溺斃」。據悉，當時家屬對死因並未提出異議，但對搜救過程保持質疑，認為翁員獲救時仍戴著面罩，氣瓶餘量充足，且翁生前持有潛水證照，並維持固定健身及運動習慣，常訓成績甚至名列局裡第一，不太可能發生意外，憤而向嘉義縣消防局提起國賠。

嘉義地院昨（29）日進行言詞辯論，翁員家屬委任的律師主張，海軍水下作業大隊鑑定結果出現偏頗，且事發當天，水下能見度低，安全教官在隊員下水前，卻未要求他們攜帶照明使用的手電筒、浮球或安全繩索，以至於讓隊員可能陷入無法自救的困境。

消防局的辯護人辯解，下水裝備並未出現問題，與翁員溺水死亡未有直接因果關係；另消防局事實上正依照消防署所頒布的《消防機關辦理水域救援訓練安全規範》，皆無要求實施訓練，應強制提供或攜帶上訴設備。

對此，翁父表示，水域訓練的安全教官理應隨時注意隊員的安全，聽聞安全教官獲不起訴處分後，眼眶泛紅地指責：「當官的可以理解父母的痛嗎？不能把責任都推給我的孩子。」而翁母在庭上一度泣不成聲，「兒子那天還有打電話報平安，說訓練會很安全，結果下午就成了一具冷冰冰的屍體，真的很難接受。」