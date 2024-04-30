台中1名6旬林姓婦人，上周發現心愛的機車竟然不見了，急忙奔赴派出所報警協尋，警方獲報調閱監視器追查，1小時後竟然在林婦住家前尋獲機車，原來林婦報完案返家，才想起騎機車到附近菜市場購物，惦記有張繳費單快過期，不自覺徒步返家，趕緊返回市場將機車騎返家，而未向警方回報尋獲，林婦對於自已糊塗搞出「烏龍竊案」，內疚頻向警方致歉。

台中市警三分局東區分駐所上周接獲機車失竊轉報，60歲林姓婦人停在東區十甲路上自家門前的機車不翼而飛，旋即調閱監視器釐清，發現機車最後竟出現在婦人住家周邊，警方立刻前往現場找尋，不到1小時就在林婦住家前尋獲機車，經電話聯繫報案的林婦，她急忙衝下樓，開門第一句話卻是向警方致歉，滿臉愧疚的說著「是我騎回來的」。

原來林姓婦人當天下午騎著機車到距離住家僅150公尺的黃昏市場買菜，因為惦記著有張繳費單快過期了，竟不自覺地就徒步返家，完全把停在市場的機車拋在腦後，直到傍晚出門遍尋不著愛車，直覺機車遭竊，心急如焚地趕緊去鄰近的派出所報案。

林婦報完案返家，打算洗去一身晦氣，洗澡到一半才猛然想起下午曾到市場購物，返回查看機車果然就好好地停在停車場內，然而她將車子騎回家後沒多久，就接獲東區所員警的來電，交代完這起烏龍竊案的始末，林姓婦人也十分不好意思，頻頻向警方道歉。