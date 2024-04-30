前台北市長柯文哲任內的北投士林科技園區T17、18地上權案，爭議持續延燒，元大人壽發布聲明表示從未與柯市府接觸、未參與投標，議員質疑市府會議紀錄涉及偽造文書。民眾黨立委黃珊珊今表示，公務員膽敢偽造會議記錄嗎？不要把公務員當成政治惡鬥的工具，台北市政府高層有義務出來幫公務員說明，不要因為政治而蒙蔽了你的眼睛。

黃珊珊上午出席黨團會議後受訪，對於北士科案，黃拿出會議紀錄，強調台北市政府在士北科所有的訪談記錄有14份，不是只有這一份，柯文哲當市長的時候成立一個台北市投資辦公室，所有在台北想要投資的，不管是外商或者是台北市的投資標的，都會輔導廠商一站式的服務，台北投資辦公室會針對台北市有相關的地上權、BOT案都會去訪談潛在的投資人。

黃珊珊說，元壽他們怎麼說的，但是來參加的有人有名有姓，都是可以查證的，第二，這個會議記錄都有公務員，公務員誰敢造假？議員要指控公務員造假，台北市政府的高層有義務出來幫公務員做說明。

黃珊珊指出，這些公務人員他們非常積極，一個投資案不會有人比業界更了解市場，所以到處去訪談，去了解他們來不來投資，為什麼來投資或不來投資的原因，是台北市政府投資辦公室的工作，這個案子從開始到標不出去，要去問廠商為什麼不來投標，到拆標之後還要再去問廠商你可不可能來投標，都是台北市投資辦公室的事情。

黃珊珊表示，產業發展局的同仁非常的認真，士北科所有的招商說明會連她本人都參加過好幾次，去詢問跟了解各大廠商為什麼來或為什麼不來，也沒有什麼捏造的問題，尤其T16、17、18，當時因為是疫情期間，狀況不明、景氣也不確定，所以很多的廠商都打退堂鼓，重新估價是顧問公司的建議，再去了解市場的狀況，進行了拆分標。

黃珊珊說，重點是今天所有的東西都是公務人員，跟著整個案子一起走的，不要把公務員當成政治惡鬥的工具，尤其是蔣萬安市長不懂，「李四川副市長我相信他不可能不懂」，重點是你們把公務員放在第一線，任由所謂執政黨國民黨的議員跟著綠營的議員一起惡意操弄，沒有幫公務員說半句話，相信所有現在台北市政府的公務員，應該都非常的惶惶不安，因為他們不知道什麼時候會被自己的長官出賣。

黃珊珊表示，這邊都有會議記錄的公務員，有沒有這個人來不是議員說了算，「你是說公務員膽敢偽造會議記錄嗎？」如果有問題，那這個公務員事情就大條了，所以請議員不要難為第一線的公務人員。

黃重申，不要把公務員當成政治惡鬥的工具，台北市所有的資料都可以調查，市政府只要把這些公務資料調出來，幫公務員說句話，這些人都是為了台北市政府，為了市民做事的，不要因為政治而蒙蔽了你的眼睛。

黃珊珊說，這事都過經過公開的估價，合理的評估，市長只是最後的拍板，也就是過程裡面都有各自不同的會議，還有估價報告，當時就是因為標不出去，請問標不出去不檢討要做什麼，繼續標不出去嗎？他們的做法很清楚，就是標不出去要檢討。

黃珊珊指出，「（底價）全部起來在80幾億，我們大概達到了120幾億」，這是為台北市民爭取到的最大利益，當時是一件好事，現在政治操作把它變成一件壞事了，第二個T16高價標出去，仁寶公司勢在必得，第二名也出了60幾億，底價是45億，但是T17、18為什麼他們不來標，這要問問廠商，T17有6家來領標，只有一家來投標，T18有9家來領標，只有一家來投標，要問其他8家為什麼不來投，而不是問台北市為什麼用這個價錢標出去。