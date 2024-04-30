根據國發會統計顯示，台灣目前的人口年齡中位數為44.4歲，到2030年時將快速提高至48.4歲，2050年時更將高達56歲，台灣老化速度甚至遠快於日本。並且預測，2065年台灣高齡人口比例將超過4成，老齡化也迫使企業不得不面臨勞工短缺的問題，人力配置轉型勢在必行。

日本掀起了一股「空閒打工」熱潮，利用個人生活中的零碎時間，進行短時間的兼職打工來賺取收入人數更是在2019年時330萬人，至2024年成長至1,390萬人，5年的時間暴增了4倍，其中還有約30％是上班族，就算只有工作1個小時也能領薪水，還能為自己增加一筆收入，可見空閒打工經濟不容小覷。

唯數娛樂「worky人力媒合APP」推出台北市和新北市的體驗版本，自今年2月測試版上線後收到許多的市場反饋，除了學生族群，意外發現打工端的上班族和全職媽媽們也可在日常生活中找到合適的短期工作，不僅彈性地適應他們的日程，也為家庭帶來額外收入，顯示「空閒打工」不僅為生活增添便利，更為追求工作與生活平衡的人們提供了新選擇。

在台灣唯一「空閒打工」的平台worky以「AI智能媒合」和「評價機制」的核心價值簡化了求職過程，讓打工端的工作者能在不需面試或撰寫履歷的情況下，即時找到工作，甚至只工作一小時也能領取薪水，為「空閒打工」注入了一股新活力。