武陵文教基金會第三屆全國高中生文學獎，今年徵件近千件，總獎金超過70萬，分為散文組及新詩組，散文第一名獎金15萬，新詩第一名獎金10萬，該文學獎也是目前國內中學生文學獎中，個別獎金和總體獎金都最高的文學獎比賽。

桃園市長張善政偕同武陵文教基金會董事長邱奕志30日出席頒獎典禮，張善政表示，當初武陵文教基金會文學獎從桃園市轄內擴大北區，再擴大全國，邁入第三屆實屬不易，參賽作品近千件，得獎的同學十分傑出，也盼望同學們繼續努力。

邱奕志則說，國內針對高中生舉辦的文學獎為數不多，因此一直努力為高中生創造一個展現文學的平台，前幾屆的作品都有仔細拜讀過，發覺高中生的寫作淺力不容小覷，文字的力量非常強大，未來也會一直舉辦下去。

武陵文教基金會表示，這次以「文學造浪，青春好漾」為主題，共計有972件作品參賽，參賽作品來自全國各地的高中，其中散文378件，新詩594件，最後選出散文前三名、佳作八名，新詩前三名、佳作六名，散文第一名獎金15萬元、新詩第一名獎金10萬元，不論在質、量方面都相當可觀。

武陵文教基金會也說，此屆參賽作品不僅贏得評審委員們的驚嘆，也深獲社會各界的肯定，未來桃園市政府會繼續與武陵文教基金會合作，透過閱讀與文學獎的結合，既鼓勵大家閱讀，從閱讀中發掘寫作素材，更從創作中檢視人生，讓生命更加圓滿豐潤，相信文學可以帶給人們優雅的力量，而這份優雅的力量，會產生一種「美」，而這「美」不斷累積，最後就會成為世道紛亂中的答案。