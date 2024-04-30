在急診室服務的醫師瓦格納（Dr Jordan Wagner）最近在個人社群平台上，分享了幾個旅遊時可能會出現的危機，像是被野生動物襲擊、曬傷或失溫等狀況。他並寫出該如何因應與處理，其中他警告，要是遭水母螫傷，「不要把尿灑在患處」。

此外，他說要是曬傷，可塗一些蘆薈或舒緩乳液，並補充大量水分。他並提醒，不要摳曬傷的皮膚，也不要使用以石蠟（petroleum-based）為基底的產品，因為它們會聚熱，並加劇患部曬傷的狀況。

同時他也提到，要視被水母螫了，「不要用酒精或尿液來沖洗患部」，最好用醋來沖洗傷口，並用鑷子移除殘留的水母觸鬚，若有大面積螫傷，一定要立即就醫。此外，他告誡不要用水沖洗傷口，不然可能會活化傷口上殘留的毒液。

另外，瓦格納說，如果去寒冷的地方旅遊，但不慎失溫，一定要將患者搬到溫暖、乾燥地方，並脫掉潮濕的衣物。要是患者意識清醒，並還能吞嚥，就要用毯子、保暖的衣服包裹患者，並提供熱飲。不過，他也提醒，要注意「不要試圖太快地讓傷者復溫，因為這可能會導致休克或心臟驟停，也不要按摩他們的四肢，因為這可能會讓身體組織進一步損傷。」