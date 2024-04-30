北市一名許姓數學補教男老師，被控在補習班內猥褻未成年女學生，撫摸、揉捏A女胸部，遭起訴。一審台北地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處2年有期徒刑。案經上訴，雙方達成和解，台灣高等法院今（30日）宣判，維持同刑度，但宣告緩刑5年，以啟自新。可上訴。

判決指出，許姓男子於2022年12月間，在北市某私立文理短期補習班擔任數學科輔導老師，未成年的A女則為許男在本案補習班輔導學生。

許男於同年12月10日晚間6時至8時間，在本案補習班教室內，單獨為A女進行數學科課後輔導，竟基於強制猥褻犯意，於晚間7時7分起，利用A女在教室前方螢幕解答題目的機會，自A女身後環抱其腰側。

並不顧A女多次掙脫、閃躲的反抗舉動，將手上滑並撫摸、揉捏A女胸部，待A女返回座位後，許男復蹲在座位旁，環抱A女，撫摸、揉捏A女腹部、胸部，違反A女意願，接續對A女為強制猥褻行為得逞。

一審法院審理時，許男否認犯案。一審將他判刑2年。他不服上訴。二審時，許男改口認罪，並承諾賠償100萬元，雙方達成和解，許男也先行給付12萬元給與A女。

今日上午宣判，台灣高等法院仍認定許男有罪，判刑2年，但改宣告緩刑5年的自新機會，緩刑期間付保護管束，並應接受性別平等方面之法治教育課程參場次。

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