大陸京滬高速鐵路公司29日發布2023年年報及2024年第一季業績。去年實現營收406.83億元（人民幣，下同），同比增長110.40％；歸母淨利潤115.46億元，去年同期淨虧損5.76億元，實現同比轉虧為盈。

此外，2024年第一季京滬高鐵實現營收101.06億元，同比增長13.06％；歸母淨利潤29.63億元，同比增長33.11％。

界面新聞指出，京滬高速鐵路縱貫北京、天津、上海三大直轄市和河北、山東、安徽、江蘇四省，連接「京津冀」和「長三角」兩大經濟區，是中國少數能夠盈利的高鐵線路，因此京滬高鐵素有年賺百億的「現金奶牛」之稱。

不過，受疫情影響，京滬高鐵2020年第一季業績出現首次下滑。2022年更是遭受重創，京滬高鐵業績甚至首次出現虧損，2022年全年京滬高鐵淨虧損達15.52億元。

澎湃新聞報導，對於去年營收實現倍增，年報指出，主要由於2023年大陸國內客運市場形勢向好恢復，公司線路客流量增加，列車旅客票價收入和為非擔當列車提供路網服務收入較同期增長所致。

年報指出，2023年度，大陸國內客運市場形勢向好恢復，公司管內高鐵安全持續穩定。面對有利形勢，公司繼續深入研究客流變化規律，持續推動提升站車旅客服務水準，以高品質供給促進和帶動消費，取得營收恢復明顯、成本合理可控的較好經營業績，淨利潤由2022年虧損轉為較大盈利。

此外，2023年鐵路客流加速倍增復甦，多個假期出行高峰，呈現火爆搶票以及供不應求的情況。

年報顯示，2023年，大陸全國鐵路完成客運量38.55億人，同比增長130.4％，完成旅客周轉量14729.36 億人公里，同比增長123.9％。其中，全年京滬高鐵本線列車運送旅客5325.2萬人次，同比增長209.1％；跨線列車運行里程完成9204.4萬列公里，同比增長66.2％。

客流加速恢復也進一步帶動業績增長。整體來看，2023年京滬高鐵營收已創新高，盈利水準已恢復至疫情前水準，略低於2019年。今年第一季的營收和淨利潤均已創新高，實現大幅提升。