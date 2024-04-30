副總統賴清德30日接見「日本自民黨青年局長鈴木貴子訪台團」(總統府提供)

副總統賴清德今天接見「日本自民黨青年局長鈴木貴子訪台團」，期待520上任後，雙方在各方面加強合作，進一步深化兩國人民感情，也促進雙邊經濟發展及區域和平穩定。鈴木貴子則回應，不論在政治面、經濟面或民間交流，未來臺日關係一定會更加穩固。

日本自民黨青年局長鈴木貴子今天率領參議員藤井一博、友納理緒、眾議員金子俊平、山本左近

及日本青年會議所（JC）「日台友好之會」會長麻生將豐等人，由副總統當選人蕭美琴、外交部次長田中光、「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之及「臺灣日本關係協會」秘書長范振國陪同，赴總統府拜會賴清德。

賴清德表示，臺日歷史淵源深厚、兩國人民感情也非常好，在天災地變時互相援助就是很好的證明。他要代表臺灣政府與人民感謝日本政府、國會及社會，在COVID-19疫情期間捐贈臺灣疫苗，以及這次4月3日花蓮大地震日本各界快速響應，展現對臺灣的支持，「目前海外捐款中日本也佔最大宗」。

他指出，臺灣和日本同享民主、自由、人權等共同價值。在區域霸權興起，危及區域和平穩定之下，也面對全球化、全面數位化的時代。期待520上任後，臺灣能與日本在各方面加強合作，再度深化兩國人民感情，也促進雙邊經濟發展和區域和平穩定，創造臺灣與日本共同繁榮的局面。

這是鈴木貴子首次率日本自民黨青年局來臺訪問，她說，本周臺灣天氣預報顯示雨天，但今天天氣十分晴朗，也象徵臺日兩國前途光明。她也對臺灣0403地震表示慰問及哀悼之意。

今年1月1日，日本石川縣能登半島發生大地震，適逢日本新年期間，也是家族團聚的重要時刻。鈴木感謝臺灣在第一時間伸出溫暖的援手，提供各方面協助與捐款，「這就是所謂的患難見真情」。

她也引用蔡英文的說法強調，臺日兩國以具體行動形成善的循環。不論在政治面、經濟面或民間交流，未來臺日關係一定會更加穩固。

她提到，2018年，花蓮地震時，自民黨青年局與全國各分部組織、青年局幹部及歷屆青年局局長等也踴躍捐輸，涵蓋共37個都道府縣。此次，還有來自日本47個都道府縣的地方團體、政府都參與捐款，等於全日本都出力協助臺灣重建。

鈴木表示，自民黨青年局成員的年齡必須在45歲以下，可說是年輕世代的政治團體，也是個負責任的世代。她期盼臺灣與日本共同為區域帶來希望、和平與安定，也希望未來準正副賴清德及蕭美琴不吝指導。