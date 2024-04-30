《新說唱2024》來了！26日正式曝光黃金明星製作人陣容、海選參戰名單。明星製作人部分除了張震嶽、MC HotDog熱狗坐鎮，還邀請到范丞丞還有謝帝、法老、大張偉、Tablo、楊和蘇KeyNG共８位擔任；29日釋出明星製作人的Cypher，透過歌曲〈Stay Hungry〉展現各明星製作人的魅力，也用態度要參賽者保持「飢渴」與「獨特」。

8位明星製作人獻唱的〈StayHungry〉影片中，可見一隻看似飢渴的狼犬從鏡頭走過，呼應「飢渴」的樣貌，隨著強而有力的節奏一下，率先登場的是TABLO和楊和蘇，中英文饒舌展現雙語的歌唱實力；接下來是大張偉和法老出場，法老在歌詞裡diss節目平台，「愛奇藝讓老子唱歌，至少得送個年費」，更唱出「我是你前輩的前輩比前輩的千倍的謙卑」氣勢無法擋；第3組則是范丞丞和謝帝，范丞丞帥氣登場，不再是綜藝上的嘻笑模樣，展現實力的說唱，直接打破外界的質疑聲音，而壓軸現身的是張震嶽、熱狗，張震嶽用擅長的「嶽式浪漫」風格唱出「弱肉強食」的道理，最後熱狗唱出「這裡不是新說唱，這裡是飢餓遊戲」，點出重點，激出參賽者的戰鬥力。

熱狗呼籲選手們要維持「飢渴」狀態，比賽就是生存遊戲。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

這次學員也都各有來頭，除了有過往止步冠軍賽的選手回鍋，還有不少台灣歌迷熟悉面孔，包含過往曾參加新說唱的OG代表Barry Chen、BCW，呂士軒、PONY5IBE、栗子Liz。其中呂士軒曾以《誤入奇途》奪下金音獎「最佳嘻哈單曲獎」、「最佳嘻哈專輯獎」，甚至還連當兩屆金曲獎評審，資歷豐富；以及從嘻哈節目《大嘻哈時代》受矚目的Multiverse成員Macdella、EyeballRay、SheATH，以及God Øne、YoungLee、桃子A1J、五木、青蛙、Yappy等人皆再赴新節目挑戰。Majin是近年台灣最出色的女將代表，則以《新說唱2024》海外海選亞軍的身份，參加後續的賽事，讓不少歌迷相當期待。