立委范雲今與12個勞工和婦女民團舉辦「內閣換新、勞權更新 五大勞動政策改革，刻不容緩」記者會，提出性別薪資透明化、職家平衡、醫護勞權、非典型工作者勞權、勞動教育等五大勞動政策改革訴求，范雲指出，前四項是準總統賴清德當初提出的政見與承諾，呼籲新任勞動部長何佩珊，盡速兌現政見，回應勞工期待。

范雲說明，過去4年來基本工資連八漲，更完成《最低工資法》、《職災保險法》立法，以及性工法修正，強化職場性騷擾的保障，但保障勞動權益、提升勞動條件，民間仍盼改善。

針對性別薪資透明化部份，范雲指出，2023年男女薪資差距14.7％，國際勞工組織指出，解決同工不同酬，薪資透明化是最佳解方，賴清德在勞動政見發表會也有提及，建立上市上櫃企業薪資透明化的制度，減少性別或年齡所帶來的薪資不公。

台北市產業總工會理事長邱奕淦說明，雖然性工法明定應「同工同酬」，但卻因實務上企業多採「密薪制」，使勞工舉證不易，2012年來僅裁罰3件，勞動部顯然缺乏極政策措施。

針對職家平衡，范雲指出，賴清德在國家希望工程中特別納入打造「雙就業、雙照顧」友善職場的目標，包含推動彈性育嬰假、雙親請滿育嬰再多給一個月育嬰津貼等，呼籲政府提出彈性親職假制度，以日或小時為單位、持續至小孩滿8歲，協助育兒家長。

在醫護勞權，賴清德曾承諾在任內加速達成三班護病比入法，強調要改善醫療人員工作環境，但台灣護理產業工會羅運生理事長指出，衛福部雖已公布三班護病比，但獎勵規則模糊、缺乏逐步推動策略、未見政府或醫院引領標竿的精神，期許盡速立法，台北市醫師職業工會也呼籲，推動《醫療法》醫師勞動權益專章。

針對非典型工作者勞權，范雲說，以專法或修法等形式，提供更完善法制化保障，勞動部責無旁貸；全國外送產業工會理事長陳昱安認為，目前僅靠目前的自治條例、指引完全不夠用，迫切需要政府建立更健全的法律規範。

全國產業總工會理事長江健興指出，台灣勞動與就業面臨前所未有的挑戰，但權益保障和團體政策參與卻不足，盼新政府與勞工妥善溝通互動，扭轉低薪與長工時的狀況實現經濟平等、世代正義與公正轉型。

但勞工權益保護與勞工團體政策參與卻不足，期盼賴政府能建立與勞工團體妥善、有效及誠信的溝通互動，化解勞資對立衝突，扭轉低薪與長工時，保障退休安全，向下紮根勞動教育，實現經濟平等、世代正義與公正轉型。