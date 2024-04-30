食藥署今天公布邊境檢驗不合格資訊，包括中國大陸輸入的3批辣椒乾、1批調味品，都驗出禁用農藥克美素。食藥署副署長林金富說明，今年3月6日起已針對進口辣椒粉、辣椒乾這2個號列，不分國別採最高等級的「監視查驗」，檢驗項目包括蘇丹紅和農藥，預計5月上旬會擴大到黑胡椒、八角等9個號列，之後再持續增加至35個號列，將所有辛香料、調味醬都納入監視查驗的範圍。

食藥署每周例行公布邊境檢驗不合格資訊。3批自中國大陸進口的辣椒乾，被檢出殘留農藥克美素 ，濃度從0.13到5.27 ppm；依據農藥殘留容許量標準，克美素為不得檢出，以0.05 ppm為法規值，因此這3批辣椒乾被判定不合格，總重量為41.04公噸，在邊境退運或銷毀。

食藥署副署長林金富說明，蘇丹紅辣椒粉風波後，食藥署提出精進作為，今年3月6日起針對所有進口辣椒粉、辣椒乾，不分國別採最高等級的「監視查驗」，也就是必須100％抽驗合格才能輸入，檢驗項目包括蘇丹紅和農藥，將持續到明年3月5日止。

另外，1批自中國大陸輸入的調味品，同樣被檢出農藥殘留，包括克美素 0.06 ppm、克美素二･四地0.35 ppm，被判定為不合格，在邊境退運或銷毀。林金富表示，輸入業者「綠風實業有限公司」過去有中國大陸輸入辣椒粉的違規紀錄，已列入監視查驗，而本次雖然報驗輸入的號列雖然是調味品，但由於內容物摻有辣椒粉，因此邊境檢驗仍採監視查驗。

林金富表示，由於食品成分複雜，依照不同用途可能添加不同東西，在海關報驗號列也會不同，但只要有辣椒粉成分，就會檢驗蘇丹紅和農藥，都跑不掉。因此，除了現行的辣椒粉、辣椒乾2個號列外，食藥署將逐步擴大監視查驗的範圍。

林金富說明，未來包括黑胡椒粒、黑胡椒粉、八角粒、八角碎等號列，預計在5月上旬擴大到9個號列；待檢驗方法陸續開發完成，最終預計擴大到35個號列，將所有辛香料、調味醬都納入監視查驗範圍。