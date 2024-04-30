0403花蓮強震造成台八線中橫公路多處坍崩，因餘震不斷，今天上午在167.7至184.5公里流芳橋路段發生大規模坍崩，目前檔路封閉，現場煙霧瀰漫，持續有落石噴飛。（公路局提供／王志偉花蓮傳真）

強震後，中橫路況極度不穩，工程人員24小時待命清除落石，因大小餘震不斷，今天上午台八線東段流芳橋路段西端對岸山壁高處稜線，出現大規模落石及岩屑崩滑，現場煙塵瀰漫且不時有飛石噴飛，公路局已在現場持續監看，考量安全，台8線天祥至太魯閣167.7k至184.5k今天中午12至下午1時暫停開放通行，並視後續邊坡穩定狀況決定下午時是否放行。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段形容，現場山壁高處稜線，持續有大規模落石及岩屑崩滑，現場煙塵瀰漫，還有飛石噴飛，目前僅能現場監視，搶修團隊人員及機械也到場準備，是現場狀況進行搶。

為考量用路安全，台8線天祥至太魯閣167.7k至184.5k今日12時至1時暫停開放通行，並視後續邊坡穩定狀況決定下午4時至5時是否放行。

0403花蓮強震造成台8線中橫公路多處坍崩，經過公路局搶通後採取管制三時段通行，但上週同樣也在流芳橋174.4K處發生大規模坍崩造成道路中斷，坍方量約有8000立方米相當龐大，中橫路況相當不穩定。

此外，目前正值合歡山區賞花季節，由於餘震震度大，造成太魯閣園區內中橫公路、小錐麓、砂卡礑、燕子口、九曲洞等步道著名景點嚴重毀損。太管處也呼籲民眾，這段期間應儘量避免使用東部橫貫公路前往合歡山區，遊客請由西部經台14甲線前往合歡山區賞花，以免發生落石危險！

公路局籲請用路民眾，如非必要請勿進入山區道路，並隨時注意公路設立之公路資訊看板（CMS）之最新交通管制、防災資訊，並可利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播。