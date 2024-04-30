隨意丟棄垃圾對環境的影響很大，特別是塑膠垃圾，包含菸蒂、一次性塑膠等等，都是路邊常見的垃圾。塑膠產品的生產過程，會排放大量的溫室氣體，且隨意棄置會造成海洋污染。因此，愛護生態除了個人行為、認知需要加強外，政策的制定也成為關鍵之一。

全球約有10億的抽菸人口，根據統計，全球每年被亂丟的菸蒂超過4.5兆個，成了世界上最多的塑膠垃圾。菸蒂主要成份為人造塑料的醋酸纖維素、石棉纖維等，不少人基於常理認為是由棉、紙等組成，可以快速透過自然分解，其實不然；其降解時間漫長，過程產生的鉛、砷、尼古丁甚至會危害自然環境。

此外，全球每年生產超過 3 億噸的塑料，其中一半屬於一次性塑料，包括保特瓶、產品包裝、吸管、一次性塑膠袋等物品；其中，一次性塑膠由化石燃料生產，在提取和精煉的生產過程，會排放大量的溫室氣體。

根據NationalGeographic官網指出，海洋中的塑膠污染，每年約有 800 萬噸塑膠廢棄物從沿海國家流入海洋，污染程度相當於全球每1英尺海岸線上，就有約5個裝滿垃圾的垃圾袋。其中，塑膠產品為了使其更堅固、耐用，通常含有添加劑，從而延長使用壽命；然而當產品成為塑膠廢棄物，則需要數百年才能分解，導致環境遭到長期破壞。

因此，為了愛護環境可以購買擁有減塑的公司產品、自備餐具避免使用一次性產品、重新使用舊瓶子或容器、避免購買過度包裝的物品、攜帶可重複使用的袋子去採買等行為，落實環境保護。減少塑膠廢棄物，除了個人行為、認知提升重要之外，也有賴公司、政府和國際層面的共同努力。