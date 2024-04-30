國民黨高市議員白喬茵今（30）日爆料，當天高市府民政局副局長蔡翹鴻也在場，質疑蔡利用職務之便輔選，她爆氣痛批「裡應外合、蛇鼠一窩」，要求立即啟動調查。（柯宗緯翻攝）

監察院長陳菊遭爆去年12月30日赴高雄左營舊城教會，輔選子弟兵李柏毅參選立委。國民黨高市議員白喬茵今（30）日爆料，當天高市府民政局副局長蔡翹鴻也在場，質疑蔡利用職務之便輔選，她爆氣痛批「裡應外合、蛇鼠一窩」，要求立即啟動調查。人事處回應，2周內回覆結果。

白喬茵指出，陳菊輔選案已被立法院建請監察院調查，但她發現去年12月30日，除了陳菊之外，還赫見民政局副局長蔡翹鴻在場，質疑全程2個多小時談了什麼？尤其在選前敏感時刻，竟然違反行政中立，根本是藉由督導宗教團體的權勢在輔選。

蔡翹鴻解釋，當天到場才知道有哪些貴賓到場，他基於禮貌才在場等候、接待，自己平常就有與宗教團體往來，但他也坦言，他被拍到在李柏毅身旁的照片有點奇怪。白喬茵痛批，「你自己也覺得看起來奇怪，就是細漢ㄟ 」。

「我看你快掰不下去了！」白喬茵直說，沒有目的聊天，可以聊2個多小時嗎？蔡翹鴻回答不覺得心虛嗎？請你們務必要潔身自愛，不是整個高雄市都是民進黨的，更質疑蔡翹鴻3年內官位連3跳，從區長、專委變副局長，難道是幫忙輔選就可升官？

民政局長閻青智表示，民政局人事室已要求蔡翹鴻說明，初步調查無違反行政中立，倘若無法取得公信，同意把相關資料交給人事處啟動調查。人事處長陳詩鍾說，2周內完成調查。