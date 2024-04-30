南韓女團TWICE隊長志效近日成為網路綜藝節目《房客》（세입자）的主持班底，而昨（29日）她在預告片中疑似模仿子瑜2016年的道歉影片，遭到外界抨擊行為不妥。今（30日）該節目覆蓋掉志效的爭議片段，TWICE則悄悄刪掉宣傳文，沒有公開回應。

志效在預告片中綁著馬尾，身穿黑色衣服，站在白牆前面露嚴肅地說：「大家好，我是志效，因為有話想和大家說，所以站在攝影機前」，並對著鏡頭鞠躬，後來才笑場宣布自己成為《房客》班底。

TWICE JIHYO, reporting | Seipja teaser

眼尖的網友發現，無論是打扮、背景或是部分台詞，都跟周子瑜2016年憔悴道歉有重疊之處，遭到台、韓網友砲轟很不尊重，更有人說重話：「踩著周子瑜的傷痛。」紛紛出征節目和TWICE所屬公司JYP娛樂。

眼見這把火越燒越大，《房客》已將預告片中志效的爭議片段覆蓋掉，而JYP娛樂官方低調下架該支預告片，沒再公開回應。儘管如此，還是難平息粉絲的怒火，大批網友繼續湧入並謾罵：「很好，台灣人平常不出聲，是這樣被你JYP當提款機、當塑膠是吧？」、「自詡為人性美公司，結果可以做出這種傷害子瑜和台灣人的爛事，你們的人性到哪裡去了？」、「公司到底有沒有在保護台灣成員？」、「就算子瑜真的同意了這個玩笑哏，也不代表台灣人能夠接受這樣的惡意玩笑」。