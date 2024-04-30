內部保留保留磨石子地板、水泥柱等原貌。（洪靖宜攝）

位在駁二藝術特區的「高港候工室」於1968年建造，為早期港務局員工等候上工的臨時住所，吹熄燈號後閒置多年，高雄港區土地開發公司於2020年辦理招商，由承崗開發公司投資1.68億元，打造旅宿「PAPO'A HARBOR HOTEL帕鉑候工所」，共有64間房，30日正式營運。

溜滑梯親子房。（洪靖宜攝）

樓中樓設計。（洪靖宜攝）

「高港候工室」位在鹽埕區瀨南街，建於1968年，為三層樓「ㄇ」字型建築，早期港務局員工等候上工的臨時住所，由原高雄港務局自行設計興建，當時提供最多可達200員工居住，後改為員工宿舍，吹熄燈號後閒置多年。高雄港區土地開發公司於2020年辦理招商，由承崗開發股份有限公司整建活化，2024年整建完成，打造「PAPO'A HARBOR HOTEL帕鉑候工所」，30日正式營運，包含高雄市府秘書長郭添貴、高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿，承崗開發股份有限公司董事長蔡子元等人均出席。

「把工程做的像哲學！」，蔡子元董事長表示，旅宿經過3年的整結構補強、細細打磨，希望能驚豔每位旅客；秘書長郭添貴則表示，他從試營運期間就來看過，相當感動，高雄從演唱會經濟，再到會展經濟，未來能越來越好。

PAPO'A HARBOR HOTEL帕鉑候工所30日正式營運。（洪靖宜攝）

「PAPO'A HARBOR HOTEL帕鉑候工所」共有64間房，包含雙人房、四人房及六人房，其中還有「溜滑梯親子房」成為親子住宿首選，另外，特別保留海風留痕的歷史外觀，包含原有的水泥柱、磨石子地板，一出門就是駁二藝術特區、輕軌駁二蓬萊站，地點機能相當便利。