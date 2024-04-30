黃麴毒素是國際癌症研究中心（IARC）認定的一級致癌物，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關。醫師就指出，包括「發霉的花生、玉米」、「變質的米飯」、「發苦的堅果」、「沒洗乾淨的筷子」及「劣質芝麻醬」都可能藏有黃麴毒素，務必要特別小心。

肝膽腸胃科醫師王威迪在《健康好生活》節目中表示，台灣有9成以上肝癌患者大多是B型、C型肝炎病毒，以及酒精性肝炎、肝硬化所引起，而全部都沒有的狀態下，得到肝癌的比例則不到10％。

王威迪接著說，過去曾遇過一名70歲的糖尿病患，某次例行回診驗血時發現，肝指數較高，於是做超音波檢查，結果竟照到2公分的肝癌。進一步探究患者罹病原因，原來對方平常習慣將吃不完的東西放進冰箱，且又很節儉，食物都捨不得丟，有時還會吃到過期米飯；再加上她本身很喜歡吃玉米、花生這類食物，卻未有妥善保存，導致經常將變質食物吞下肚。

藉由此個案，王威迪提醒，食物保存不當易產生大量黃麴毒素，尤其會對肝臟造成嚴重負面影響。他並點出，包括發霉的花生與玉米、變質的米飯、發苦的堅果、沒洗乾淨的筷子、劣質芝麻醬，都容易藏有黃麴毒素，值得特別注意。

想要遠離黃麴毒素的危害，營養師張宜婷先前分享，應選擇可靠的食品來源，並保持食品儲存環境的乾燥和清潔，以及做好定期檢查，以避免食用已過期、發霉或受損的食品。

除此，對於容易受到黃麴毒素污染的食品，張宜婷建議，最好進行適當的處理和烹調，如花生及花生相關製品應經過160度以上，以及持續至少15分鐘的烘烤或烹調。另外，也要保持飲食多樣性，不要長期依賴單一食物，並避免一次購買大量的食材，盡量選擇小包裝商品，在新鮮時食用完畢。

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