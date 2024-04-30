日圓貶值部分原因是超寬鬆貨幣政策所致，雖然日本央行在3月，早已結束實施已久的負利率，但當地利率水平還是遠低於其它主要經濟體。現為美國麻省理工大學榮譽教授的布朗夏賀（Olivier Blanchard）認為，日本經濟將陷入困境，因為日本上班族的實質薪資事實上是減少的，加上國家赤字不斷在擴大。

根據正式統計，加入通膨因素後，2月日本薪資已連續第24個月下滑，表示物價上漲消費者錢變小，多數人在買東西之前，可能都會考慮再三。同時，日本薪資相關數據，也是日本央行在政策利率決議時的重要參考報告。

另外，債台高築的日本政府，積欠的公債占GDP的比重是全球數一數二高的，從1994年只有大概85%，經過30年之後已大增約3倍，2023年竟高達260%左右。

至於美國經濟展望，這位法籍經濟學家布朗夏賀認為，萬一美國上任總統川普再次當選的話，對全球經濟的影響應該會弊多於利。因為川普再當美國總統的話，會比8年前剛當選時的風險更大。

布朗夏賀指出，這次川普應該會找自己喜歡的人入閣，而不是會做事的。萬一川普任命的聯準會主席會把美國利率調降，方便川普大幅度增加政府支出的話，對全世界來說就是災難的開始。