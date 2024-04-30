泌尿科施冠偉醫師在臉書粉專分享，一名國中生與女朋友偷嚐禁果，結果GG潰爛，痛不欲生，他已建議這名少年做人類乳突病毒、梅毒、淋病、性病、披衣菌、白色念珠菌、陰道鞭毛蟲、生殖器皰疹等性病7合1檢查。

施冠偉在臉書「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」PO文指出，這名國中生是來門診就醫，主訴與女朋友發生性行為，然後下體潰瘍、爆痛，媽媽叫他來看泌尿科。像這一類不小心有了不安全的性行為，私密處長了奇怪的東西的求診者，他多會建議一併做性病檢查。

施冠偉指，像是性病7合一檢查，可一次即檢測人類乳突病毒（HPV）、梅毒（Syphilis）、披衣菌（Chlamydia）、白色念珠菌（Candida）、陰道鞭毛蟲（Trichomonas）、淋病（Gonorrhea）、生殖器皰疹（Herpes）等7種性病。

施冠偉指，有調查指出 台灣未成年性行為，10個人中就有4個人有性經驗，滿16歲男女有性自主權，可自己決定是否要與他人發生性行為。若對未滿16歲之人為性行為，則涉及刑法第227條對未成年人為性交猥褻罪。

施冠偉指，孩子常常認為確定戀愛關係就可以發生性行為，卻忽略了法律規範及身體自主權的重要性，父母需要告訴孩子正確的性觀念，和懂得保護身體安全，認清身體界線互相尊重才是正確的。