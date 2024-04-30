行政院長陳建仁30日到桃園視察工程，對於內政部長林右昌表示將發1.5個月年終給全國村里長，挨批亂開支票。陳建仁表示，希望透過春節慰問金，讓村里長得到更好的照顧，也希望村里長能夠加油，為全國人民提供更好的服務。

陳建仁說，全國有7700多位的村里長，是生活中地方的土地公、土地婆，對於看顧生活環境的安全、清潔，而且也幫忙村里民來解決日常生活中的各種疑難雜。再舉一個例子，像是疫情期間，也是很積極地來參與防疫的工作，才使得台灣的防疫能夠成為全世界都讚許的典範。

陳建仁表示，為村里長提供更好的照顧，一向是朝野共同的期待，所以內政部也整合了各界的意見，現在在進行相關規範的修法當中，也希望修法在完成以後，會送到行政院以及立法院審議，也希望透過這樣的春節慰問金，讓村里長們得到更好的照顧。陳建仁又說，他想這是大家殷切期盼的，也希望村里長們能夠加油，為全國人民提供更好的服務。