有鑑於外籍移工事故頻傳，為了避免類似憾事再次發生，在桃園市政府消防局第一大隊八德消防分隊與宏亞食品股份有限公司的規畫下，30日起辦理共四場防火管理的自衛消防編組訓練，提升工廠在緊急狀況發生時的臨場應變能力。

宏亞食品股份有限公司楊姓協理對員工防火防災教育高度重視，公司約有500名員工，其中近百名為外籍員工，在語言不通情況下，八德消防隊除了提供英語簡報外，宏亞公司也特別安排越南語即時翻譯以確保宣導內容能同步傳達，有助於外籍員工更好地理解教育內容，消除語言障礙，並確保他們能夠有效參與其中，深化外籍員工的防火教育觀念與提升災害應變能力。

八德消防分隊表示，此次的自衛消防編組訓練目的在提高員工對火災預防和應急處置的認識，強化他們在火災發生時的應對能力，活動中，講師為員工們講解了火災的常見原因、預防措施以及火災發生時應該採取的適當行動，廠內所有員工皆參與了通報、滅火、避難引導、安全防護及救護演練，這些知識和要領將有助於提高員工的防火意識，並且能夠更有效地保護自己和其他人的生命財產安全，讓火災發生時的損失大幅降低。

八德消防隊分隊長鄭仁豪表示，感謝宏亞公司特別提供時間與場地進行員工防災訓練，讓員工隨時注意用火用電安全，藉由演練進一步強化滅火、通報及避難訓練；然而宏亞公司有近百名外籍員工，大部分住在廠內宿舍，當工廠不幸發生災害時，他們是第一線的救援力量，特此透過英語簡報及越南語翻譯教學，希望藉由外語宣導簡報及廠內越南語即時翻譯能有效提升移工的防火知能，讓他們能夠在面對災害時能做到即時通報，進行初期滅火及迅速避難，以保護自身安全、減少災害損失。