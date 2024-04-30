大陸住建領域反腐之下，近期多地官員相繼落馬。大陸住建部近日明確指出，下一步住建領域腐敗問題集中整治行動將聚焦住房和房地產、城鄉建設、建築業等3大業務板塊，像是嚴防保交樓、保障房下的以權謀私、貪污侵佔、截留挪用等問題，並重點糾治「政績工程」、「形象工程」。

據第一財經記者不完全統計，3月以來，已有吉林省吉林市，廣東中山、東莞，安徽黃山、淮南，湖北恩施，雲南曲靖，四川自貢、甘孜州康定市，甘肅定西等多省市住建系統官員被查，查處官員逾10名。中共中央紀委國家監委網站微信公號29日發佈了22至28日期間52起違反中央八項規定精神問題，通報的多起典型案例中涉及住建領域官員。

據《中國建設報》29日指出，大陸住建部與駐部紀檢監察組部署28日組織召開遠端教育培訓會議。大陸住建部副部長姜萬榮在會上明確指出，要進一步推進住建領域腐敗問題集中整治行動，在「三聚焦、兩緊盯、一結合」下功夫。

其中的「三聚焦」就是聚焦住房和房地產、城鄉建設、建築業等3大業務板塊。具體來看，一是聚焦房地產市場風險防控、保交樓、保障房建設等，嚴查以權謀私、貪污侵佔、截留挪用等問題。二是聚焦城市更新、老舊社區改造、市政基礎設施設備更新、城市排水防澇提升工程、燃氣管網更新改造、歷史文化保護傳承等，嚴查騙取資金、弄虛作假、行賄受賄、搞大拆大建。

第三是聚焦建築業轉型升級、工程建設項目「雙清欠」、房屋市政工程品質安全、資質審批、消防審驗等，嚴查重特大安全事故背後涉及的作風、腐敗和責任問題。

姜萬榮還表示，還會緊盯群眾反映強烈的形式主義、官僚主義，重點糾治搞「政績工程」、「形象工程」、執行政策措施一刀切、督查檢查過多過頻、耍官威搞特權等問題。