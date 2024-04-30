學生們體驗新跑道。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣公館國中30日舉行操場全新跑道啟用典禮，苗栗縣政府祕書長陳斌山等人主持鳴笛開跑儀式，全校學生賣力起跑衝刺，體驗全新跑道的舒適感，學生們也開心盡情奔跑，校方盼全新跑道成為全校師生安全、舒適的教學、運動場所。

公館國中操場建置迄今近30年，舊有跑道磨損嚴重，容易造成師生運動傷害，經前立委徐志榮向體育署大力爭取，苗栗縣長鍾東錦與縣府教育處長葉芯慧全力支持，以及家長會長吳建鴻與林艾璇請託，獲得教育部與與苗栗縣政府補助整建經費，總工程經費1113萬元。

新跑道以紅、藍色彩之對比，強化視覺感受，營造朝氣蓬勃、活力十足的意象；跑道面更採用高規格合成橡膠材質施作，兼顧彈性與吸震功能，有效提升學校運動選手訓練效能；兼以排水快速，能有效維持跑道使用壽命，搭配學校司令台，整體造型明亮簡潔、美觀大方，希望能提供全校師生最優質的運動環境。

跑道啟用典禮今天由陳斌山率同教育處長葉芯慧主持，立委邱鎮軍特助彭啟瑞、議員曾美露、張志宇、徐筱菁、公館鄉公所主任秘書張君仰、公館鄉民代表會副主席彭旻萱、代表吳瑞雲、陳建華、楊家樹、家長會長吳建鴻、林艾璇等地方各界，都到場分享喜悅。校方以漫畫七龍珠的劇情聚集七顆龍珠降臨祥龍表演為典禮揭開序幕，在陳斌山等人共同鳴槍下，學生們在全新跑道上奔馳，宣告跑道正式啟用。

陳斌山表示，公館國中文武兼備，致力於推動閱讀和國際教育，榮獲教育部閱讀磐石獎與教學卓越金質獎，而館中田徑隊在今年苗栗縣中小學聯合運動會一舉囊括5金4銀11銅，更打破5項大會紀錄，榮獲國男徑賽總錦標冠軍、國男田賽總錦標亞軍之殊榮，在沒有良好操場的情況下就能拿下如此優良的成績，相信在全新跑道的啟用下，公館國中的學生們必定能夠在體育賽事上突破佳績。