在COMPUTEX主題演講環節中，Supermicro總裁暨執行長梁見後將介紹Supermicro專為優化各種運算工作負載所設計的尖端系統產品。此外，主題演講內容也包括Supermicro新型AI創新技術，助力全球客戶打造最先進的應用，並降低解決問題所需時間成本。

針對現今的AI與機器學習、雲端以及儲存等需求，Supermicro提供了理想的機櫃級解決方案，且能實現資料中心內的快速部署。而其模組化構建式解決方案能支援各種外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網路、電源和散熱技術，幫助企業創造客製化系統，以便因應許多類型的運算用途。此外，Supermicro的液冷技術可降低能源消耗與資料中心總體擁有成本，同時使其系統及伺服器產品仍能夠提供客戶所需的強大效能。

台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)以「AI串聯、共創未來」為主軸，將於6月4日至6月7日登場，預計有1500家廠商、使用4500個攤位，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題。於COMPUTEX展覽期間，Supermicro將展示其搭載先進CPU及GPU的特色系統產品，這些系統適用於多元的現代工作負載。