巴勒斯坦激進組織哈瑪斯去年10月7日跨境襲擊以色列，以色列隨後對哈瑪斯統治的加薩走廊發動毀滅性的軍事報復行動，國際刑事法院正在調查這些衝突是否涉及反人道罪行。

以色列媒體報導，國際刑事法院可能很快就會對以色列政府和軍事高層發出逮捕令，以色列外交部長Israel Katz周日以「嚴重的反猶太主義浪潮」為由，下令該國各使館加強維安。他表示：「我們認為國際刑事法院不會對以色列政治與國安高層發出逮捕令。我們不會屈服，也不會被嚇退，我們會繼續戰鬥」。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上周五表示，國際刑事法院的任何決定都不會影響以色列的行動，但會創下一個危險的先例。

根據以色列媒體報導，以色列官員擔心該國際法院可能以涉嫌在加薩違反國際人道法為由，對總理納坦雅胡和其他政府高層發出逮捕令。報導指出，國際刑事法院也在考慮對哈瑪斯領導人發出逮捕令。

以色列不是該法院的成員，也不承認其管轄權，但巴勒斯坦的領土在2015年獲得該法院成員國地位。

以色列最重要的盟友美國也不是國際刑事法院的成員。白宮發言人在周一晚些時候表示，國際刑事法院對此沒有管轄權，美方不支持該法院調查。

英國艾塞克斯大學（University of Essex）國際法講師Matthew Gillet表示，任何收到逮捕令的人都將無法前往國際刑事法院的 120多個成員國，其中包括大多數歐洲國家、日本和澳洲，否則可能遭到羈押。如果國際刑事法院對以色列官員發出逮捕令，以色列的一些盟國可能不得不採取某些行動，例如減少武器轉讓或減少外交訪問，這將加劇以色列在國際上的孤立，導致西方自由民主國家更難與以色列接觸。