立法院國民黨團總召傅崐萁率團出訪大陸，結束後喊兩岸「春暖花開」。行政院長陳建仁回應，如果「春暖花開，就不要陰晴不定」，他說，希望兩岸共同努力，使兩岸的人民沒有恐慌，能夠更健康有序的交流。

陳建仁表示，如果要春暖花開，就不要陰晴不定，所以也希望兩岸一定要共同努力，來使得兩岸的人民都沒有恐慌，而且能夠有更健康有序的交流。

對於大陸在海域騷擾，陳建仁說，相關的單位都有所掌握，他也要呼籲，應該要善盡區域一員的責任，來使得整個區域能夠穩定，不要進行各項的騷擾的活動，來造成民眾的恐慌，還有大家的不安全感，陳建仁表示，所有國家都有責任來盡到這個國際的義務。

陳建仁又說，對於兩岸的健康有序的交流、觀光的這一個部分，早在去年的8月，就已經有全盤地恢復兩岸旅遊的規畫，也在等待著大陸釋出的善意。最近釋出的小的善意，樂觀其成。總是開大門迎接大陸的旅客來台灣觀光，也有請相關的單位做好相關的準備，而且做過各式各樣的盤點，現在就是在等待著對方釋出更大的善意，讓兩岸有更好的觀光旅遊的交流，讓彼此能夠有累積善意，更加地來互相了解，這才是使得兩岸能夠有完善交流，使兩岸都互蒙其利的最好的做法。