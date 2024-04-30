前台北市長柯文哲市府任內的台北市北投士林科技園區設定地上權案招標爭議不斷延燒。民進黨今質疑，為什麼同樣的科技園區專用區，有著截然不同的待遇，包含底價、土管規定、有無投資計畫書都不同。是否是有意為之，讓特定人拿到好處？指令是否又直接來自市長室？呼籲柯文哲出面說清楚。

許舒培今天也公開簽呈，並指出3基地分開招標、T17及T18免投資計劃、權利金底價下修是前台北市長柯文哲拍板決定的。

民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、林延鳳今召開「柯文哲專簽放水！北士科成羅生門？」記者會吳崢表示，除了北士科標案得標過程有諸多疑雲，現在更爆出潛在投資人的會議備忘錄疑點重重。

他說，當初柯市府列出14家潛在投資人，想呈現努力招商，然而離奇的是，元大人壽竟出面發重大聲明駁斥與柯市府接觸，稱從未就北士科案與柯文哲及台北市政府有任何接觸，亦未參與投標。讓整件事成為羅生門。到底是誰在說謊？

簡舒培指出，前副市長黃珊珊說招標案「並非市長一人可決定」，但是產發局的資料，證據出來，北士科三塊基地分開招標且底價下修，這種種荒謬決策就是柯文哲親自拍板定案，簽呈的最後一頁，「決行」欄清清楚楚蓋著「臺北市市長 柯文哲」職務章，以及親筆押上日期。

簡舒培說，在台北市地價不斷上漲的時刻，招標底價僅81億比第一次招標的86億還要少，辯稱是頭兩次招標落空下修底價，柯文哲讓這塊地分別招標，甚至T17、T18僅以價格決標，讓新壽用低於市價的44億決標，導致權利金下修， 呼籲柯文哲不要逃，出來說明白，為什麼賤租市產？

簡舒培表示，最離譜的是為了遮掩這些「大放送」的招標條件，柯文哲以109／11／12促參委員會會議決議當依據。但根據訪談紀錄，新壽提出的三點「分開招標、權利金下修、免投資企劃」，柯市府全盤接受，其他投資人都只是陪榜而已，實在荒謬至極。這是不是為新壽量身打造的標案。