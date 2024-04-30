賴政府即將在520上任，全國共15個教育團體於30日再度向準總統賴清德喊話，籲請上任後，履行承諾召開「第9次全國教育會議」。前教育部長曾志朗與前台大校長陳維昭均表示，目前台灣教育問題在於資源投入不足，若不及時辦理全國教育會議，重新為教育政策進行通盤性體檢，集合政府、企業及民間各界資源，制定教育政策，不僅我國競爭力堪憂，新政府提出「投資未來世代」的政策美意將大打折扣。

「挑戰未來，我們別無選擇！」曾志朗表示，在人道主義和人道關懷的科技世界中，人類智慧加上人工智慧產生出知識，知識掌握經濟，使用AI解決問題是進步所在，教育則是提升人類文明的唯一希望。

曾志朗也提到，「政教分離、大學自主及學術自由是智慧三柱」，過往大學責任是傳道授業解惑，現在大學的責任是創造創新創業，要培養創造新天地的學生，未來社會比現在更複雜，面對快速變化的世界，國家教育投資的方向，將決定國家和年輕人的未來，唯有透過全國教育會議官方與民間共同討論，才能決定教育資源分配和發展方向。

曾志朗指出，台灣高教資源嚴重不足，讓人憂心，希望政府提供更多資源，尤其研究型大學須和世界競爭，研發人才也需要更多經費。

前台大校長陳維昭曾在「2023高等教育改革論壇」指出，「我國大學競爭力一直在下滑，台灣教育資源嚴重不足質量失衡。」因此他主張，國家應有一個健全的組織，由高層出面負責，對教育目標、體系、學校數量、品質、資源分配等提出藍圖，召開高教國是會議刻不容緩。

發起「全國教育會議民間推動聯盟」的15個教團強調，投資教育就是投資未來，對於賴清德準總統提出投資未來世代的施政藍圖表示肯定，但台灣高教危機主要在於，缺乏穩定一貫的教育政策、高教資源嚴重不足和質量失衡，國際競爭力衰退。

15個教團認為，過去10年，世界各國投入大量資源，增強高教競爭力，台灣顯然在高教投資上必須急趕直追，而全國教育會議召開則是設定國家教育藍圖的起點，希望賴政府上任之後儘速召開。