主計總處公布貧富差距66.9倍，越來越惡化，學者批評各部會喪失「平均財富」的功能。行政院院長陳建仁表示，貧富差距和世界各國比起來的話，甚至還優於世界各國，包括日本、德國、法國，他們的貧富差距都比台灣來得大。

陳建仁說，主計總處最近所做的有關於國人財富分配的報告，實際上對於政府的施政是相當有幫助，而且對於政府施政應該要努力的方向，也做出很重要的決定。就如同世界上所有高度自由發展經濟的這些國家一樣，台灣也會面臨到貧富分配的這些問題，如果按照主計總處所發布的這些數據，台灣的貧富差距，實際上和世界各國比起來的話，甚至還優於世界各國，包括日本、德國、法國，他們的貧富差距都比台灣來得大。

陳建仁表示，當然政府需要透過各種的方式，來使得經濟成長的成果，能夠讓全民共享。舉一個例子來說，這幾年來政府努力加薪、減稅，還有推動各項的社會福利，包括0到6歲國家一起養，還有長照計畫等等，就是希望能使貧富差距能縮短，而且使弱勢者得到更好的政府的照顧，所以雖然有貧富差距這樣的問題，但是政府也會積極努力透過各項措施，使得大家都能夠共享這些經濟成長的成果，當然要繼續推動經濟發展，繼續推動各項社會福利的措施，讓台灣成為一個更堅韌、更溫暖的國家，大家都能夠安居樂業。