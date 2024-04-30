蔡英文總統30日接見「113年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」（總統府提供)

蔡英文總統30日接見「113年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」（總統府提供)

明天是五一勞動節，蔡英文總統今天表示，《最低工資法》今年正式上路，未來將透過專法，明確訂定工資審議、調整的標準，逐步落實政府對勞工經濟、生活的保障。至於勞保議題，政府持續撥補挹注勞保基金，確保勞保繼續穩健運作。她相信，未來政府也會持續讓勞保能有一個穩定的財務。

蔡英文今天接見「113年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」，現場的得獎人來自各行各業，有資深的醫事人員、協助產業發展的工程師、守護職場工安的從業人員、維護生活環境的清潔人員，還有維持公共運輸、供電穩定的人員及投身工會事務的幹部。她代表政府感謝大家為臺灣發展所做的貢獻。

現場的模範移工得獎人來自菲律賓、泰國、越南及印尼等國家，並首度邀請移工朋友的家人來到臺灣，共同分享獲獎的喜悅。她感謝大家為臺灣的產業發展、照護工作盡心盡力，一起為臺灣打拚。

她肯定在場每一位都是臺灣重要的勞工夥伴，因為有大家在各自的領域努力耕耘，臺灣才能在各項挑戰中持續站穩腳步。

蔡英文列舉過去8年來，政府透過各項行動，持續提升勞工朋友的權益。像是連續8年調升基本工資，從2016年的2萬08元，到今年的2萬7470元；時薪則是由2016年的120元，調升到今年的183元。勞工和產業界都很關注的《最低工資法》今年已經正式上路，後續將透過這部專法，明定工資審議、調整的標準，逐步落實政府對勞工經濟、生活的保障。

為了持續打造友善、安全的工作環境，她說，從今年3月開始透過《性別平等工作法》的新規定，強化雇主對職場性騷擾的防治意識及責任，也完善對被害人的保護及協助機制。

至於勞保議題，蔡英文強調，政府持續撥補挹注勞保基金，從2020年到現在，加上疫後特別條例，一共撥補2670億元，確保勞保繼續穩健運作。她相信，未來政府也會持續讓勞保能有一個穩定的財務。