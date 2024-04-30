我國積極推動加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），外交部國際合作及經濟事務司長連玉蘋今指出，我國日前參與數場於今年擔任輪值主席國加拿大舉辦的座談會，期盼累積草根力量，為支持我國加入CPTPP注入動能。

外交部今舉行例行說明會，台灣各界關心我國加入CPTPP進展，連玉蘋報告指出，加入CPTPP一直是政府重要政策，尤其今年由加拿大擔任值主席國，外交部政務次長謝武樵也於今年3月應邀至加拿大針對經濟安全為主題發表專題演講。

另外，於4月24日及26日也依序辦理第2、3場研討會，聚焦台加產業發展。連玉蘋指出，24日的研討會由加拿大智庫「全球事務研究所」(Canadian Global Affairs Institute)辦理以「台加經濟合作為加西地區創造機會」為題的研討會；26日則與溫哥華商會合辦「建立橋樑，探索台加雙邊貿易商機座談會」，期盼透過更多產業界支持，累積草根支持力量，持續為我國加入CPTPP注入動能。

連玉蘋表示，座談會中也向當地產官學與各界人士傳達，接受台灣加入是最有效、直接促進雙邊經貿合作發展的途徑，希望藉由此機會累積友好能量，促使加國政府對於我國入會案予以備註。

至於大陸也申請加入CPTPP，恐阻撓我國加入，連玉蘋提到，包含加國眾議院「加中關係特別委員會主席」哈迪（Ken Hardie）強調，台灣是加拿大可信賴友人，台灣堅持民主法治與高標準貿易體制，加國歡迎所有符合這些高標準的會員申請加入，前卑詩省長也呼籲加國支持台灣加入。

連玉蘋強調，台灣加入CPTPP可以促進成員國供應鏈韌性並加強全球經濟安全，外交部也將持續向各界傳達台灣加入的正能量。