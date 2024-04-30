高雄市政府29日上午召開「高雄市113年第2次汽電共生鍋爐生煤使用管控研商會議」，由高雄市長陳其邁親自主持，會中邀集經濟部產發署、能源署、中油公司、台電公司以及高雄市汽電共生廠業者等進行多方協談，聚焦高雄市能源轉型。陳其邁表示為了改善空氣品質，響應「2050淨零排放」的願景，高市府將致力於能源轉型，減煤脫炭，目標是在2025年，完成汽電共生廠完全脫煤。

陳其邁親自主持汽電共生業者減煤會議。（圖／高雄市環保局）

會中陳其邁指出，高雄市以聯合國永續發展目標（SDGs）為基礎，致力於達成「2050淨零排放」的策略與願景，市府將輔導業者透過燃料替換（改天然氣或SRF）、改善製程操作或引進AI智能提升效率等方法，設法加速減煤、脫煤，期能同時改善本市空氣品質；根據環境部監測數據顯示，目前高雄市空氣品質及PM2.5年均值，皆為歷年最佳，市府團隊將持續努力，讓高雄市成為永續城市。

張瑞琿表示環保局協助業者加速改善。（圖／高雄市環保局）

高雄市環保局長張瑞琿則表示，高雄市最大的「興達電廠」共有四部燃煤機組，其中1、2號燃煤機組已於去（2023）年底除役，剩下3、4號燃煤機組，將今年9月30日停發操作許可，轉備用；市府將要求興達電廠，於2025年將燃煤機組完全除役。致於汽電共生廠部分，已召開7次研商會議，經統計，本市汽電共生廠2022年減煤60.8萬公噸、2023年減煤52.6萬公噸，合計約減少128萬公噸二氧化碳排放。環保局將持續督促業者減煤，同時深入了解業者所面臨的困難，並提供必要的支援，協助業者加速減煤。

會中與業者積極討論，達成共識。（圖／高雄市環保局）

由於高雄市汽電共生「總用煤量」接近興達電廠4座燃煤機組用煤量，陳其邁強調，能源轉型、減煤脫碳不做不行，市府2025年「汽電脫煤」決心不變、立場不變。並指示環保局等相關局處，若各業者在用地、技術或法規等遇到問題，須全力協助，盡速改善；同時他也籲請中油及台電公司，全力配合市府政策，協助各業者達成脫煤目標。他表示，在市府和廠商的共同努力下，一定能夠做到環境保護、促進經濟的雙贏目標，讓高雄成為更美好的城市，朝2050淨零永續城市前進。